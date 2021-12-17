Во сколько начало короткой программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в период с 21 по 26 декабря. Соревнования начнутся 23 декабря. Все программы будут показаны в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».

Турнир откроется короткой программой у мужчин. Она стартует 23 декабря в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция запланирована на сайте Первого канала. Весь чемпионат России будет транслироваться там онлайн в полном объеме.

Победитель прошлого чемпионата России по фигурному катанию у мужчин – Михаил Коляда. Он представлял Россию на чемпионате мира-2021. В этом сезоне Коляда попал в финал серии Гран-при, но соревнования в Японии не состоялись.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022