Чемпионат России по фигурному катанию
Во сколько начало короткой программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря
4 часа назад
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в период с 21 по 26 декабря. Соревнования начнутся 23 декабря. Все программы будут показаны в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».
Турнир откроется короткой программой у мужчин. Она стартует 23 декабря в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция запланирована на сайте Первого канала. Весь чемпионат России будет транслироваться там онлайн в полном объеме.
Победитель прошлого чемпионата России по фигурному катанию у мужчин – Михаил Коляда. Он представлял Россию на чемпионате мира-2021. В этом сезоне Коляда попал в финал серии Гран-при, но соревнования в Японии не состоялись.
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые