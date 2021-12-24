Чемпионат России по фигурному катанию
Во сколько начало произвольной программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 25 декабря
час назад
25 декабря пары покажут произвольные программы на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир впервые за четыре года проходит в Санкт-Петербурге.
Начало соревнований – 15:25 по московскому времени. После короткой программы лидируют Мишина и Галлямов. В тройку входят пары Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов.
В 2020 году чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые позже заняли четвертое место на ЧМ-2021.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые