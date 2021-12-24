Во сколько начало произвольной программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 25 декабря

25 декабря пары покажут произвольные программы на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир впервые за четыре года проходит в Санкт-Петербурге.

Начало соревнований – 15:25 по московскому времени. После короткой программы лидируют Мишина и Галлямов. В тройку входят пары Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов.

В 2020 году чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые позже заняли четвертое место на ЧМ-2021.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию