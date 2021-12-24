Чемпионат России по фигурному катанию
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат России по фигурному катанию

Во сколько начало произвольной программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 25 декабря

час назад

25 декабря пары покажут произвольные программы на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир впервые за четыре года проходит в Санкт-Петербурге.

Начало соревнований – 15:25 по московскому времени. После короткой программы лидируют Мишина и Галлямов. В тройку входят пары Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов.

В 2020 году чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые позже заняли четвертое место на ЧМ-2021.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Новый провал Коляды – сорванный прыжок на ЧР-2022. Главный фигурист России сенсационно упал на пятое место
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат России по фигурному катанию