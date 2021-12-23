Чемпионат России по фигурному катанию
Во сколько начало произвольной программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
час назад
24 декабря – второй день на чемпионате России по фигурному катанию-2022. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. 26 декабря состоятся показательные выступления.
Во второй день мужчины представят произвольную программу. Соревнования начнутся в 15:10 по московскому времени.
В 2020 году чемпионом стал Михаил Коляда, который представлял Россию на ЧМ-2021. В этом году он попал в финал Гран-при, который был отменен из-за пандемии коронавируса.
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
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