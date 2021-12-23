Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
#Чемпионат России по фигурному катанию #Михаил Коляда #Макар Игнатов #Марк Кондратюк #Евгений Семененко
Где смотреть произвольную программу у мужчин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
2 часа назад
24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию мужчины покажут произвольную программу.
Трансляция пройдет на сайте Первого канала и начнется в 15:10 по московскому времени.
Турнир открылся короткой программой среди мужчин. Ее выиграл Евгений Семененко. В тройку попали Марк Кондратюк и Макар Игнатов. Михаил Коляда пока занимает только пятое место.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. В прошлом году его выиграл Михаил Коляда.
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые