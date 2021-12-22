Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат России по фигурному катанию #Михаил Коляда #Марк Кондратюк #Евгений Семененко

Самарин откроет короткую программу у мужчин на ЧР-2022 по фигурному катанию. Коляда выступит 15-м

26 минут назад

Александр Самарин.

AFLO/Global Look Press

Проведена жеребьевка мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию-2022. Турнир проходит в спорткомплексе «Юбилейный».

Так выглядят все стартовые номера участников:

1. Александр Самарин

2. Алексей Ерохов

3. Петр Гуменник

4. Андрей Мозалев

5. Артем Ковалев

6. Дмитрий Алиев

7. Кирилл Сарновский

8. Артур Даниелян

9. Глеб Лутфуллин

10. Илья Яблоков

11. Марк Кондратюк

12. Егор Рухин

13. Евгений Семененко

14. Роман Савосин

15. Михаил Коляда

16. Владислав Дикиджи

17. Макар Игнатов

18. Андрей Анисимов

На ЧР-2021 тройку призеров составили Михаил Коляда, Макар Игнатов и Марк Кондратюк. Коляда и Семененко позже представляли Россию на ЧМ-2021.

Мужчины покажут короткие программы 23 декабря. Жеребьевки произвольной программы не будет. Участники выступят в обратном порядке, который зависит от занятых мест в короткой программе.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
Чемпионат России по фигурному катанию – ключевой турнир для отбора на Олимпиаду. Но финальный состав будет позже
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат России по фигурному катанию
#Михаил Коляда
#Марк Кондратюк
#Евгений Семененко