Самарин откроет короткую программу у мужчин на ЧР-2022 по фигурному катанию. Коляда выступит 15-м

Проведена жеребьевка мужских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию-2022. Турнир проходит в спорткомплексе «Юбилейный».

Так выглядят все стартовые номера участников:

1. Александр Самарин

2. Алексей Ерохов

3. Петр Гуменник

4. Андрей Мозалев

5. Артем Ковалев

6. Дмитрий Алиев

7. Кирилл Сарновский

8. Артур Даниелян

9. Глеб Лутфуллин

10. Илья Яблоков

11. Марк Кондратюк

12. Егор Рухин

13. Евгений Семененко

14. Роман Савосин

15. Михаил Коляда

16. Владислав Дикиджи

17. Макар Игнатов

18. Андрей Анисимов

На ЧР-2021 тройку призеров составили Михаил Коляда, Макар Игнатов и Марк Кондратюк. Коляда и Семененко позже представляли Россию на ЧМ-2021.

Мужчины покажут короткие программы 23 декабря. Жеребьевки произвольной программы не будет. Участники выступят в обратном порядке, который зависит от занятых мест в короткой программе.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию