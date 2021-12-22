Валиева выступит первой в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию. Щербакова получила десятый номер

На чемпионате России по фигурному катанию-2022 состоялась жеребьевка короткой программы. Соревнования пройдут с 23 по 25 декабря. 26 декабря состоятся показательные выступления.

Женщины покажут короткие программы 24 декабря в 18:20 по Москве. Произвольные программы состоятся 25 декабря в 18:00. Там спортсменки выступят в обратном порядке. Он зависит от результатов короткой программы.

Порядок стартовых номеров в короткой программе. Спортсменки выйдут на лед тремя группами по шесть фигуристок:

Первая группа

1. Камила Валиева

2. Валерия Шульская

3. Аделия Петросян

4. Вероника Яметова

5. Софья Самоделкина

6. Александра Трусова

Вторая группа

7. Ксения Гущина

8. Полина Свириденко

9. Софья Муравьева

10. Анна Щербакова

11. Елизавета Туктамышева

12. Софья Самодурова

Третья группа

13. Анастасия Зинина

14. Анастасия Морозова

15. Майя Хромых

16. Ксения Синицына

17. Арина Онищенко

18. Вероника Петеримова

Камила Валиева владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании. Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию.

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Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию