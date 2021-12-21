Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Майя Хромых
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Елизавета Туктамышева #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Майя Хромых

Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря

38 минут назад

Камила Валиева.

AFLO/Global Look Press

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге. 24 декабря женщины покажут короткие программы, 25 декабря – произвольные.

Букмекеры дают такие котировки на победу определенных фигуристок в турнире:

1. Камила Валиева – 1,30

2. Анна Щербакова – 4,50

3. Александра Трусова – 5,50

4. Елизавета Туктамышева – 8,50

5. Майя Хромых – 15,00

Камила Валиева владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании. Анна Щербакова трижды подряд побеждала на чемпионате России.

Александра Трусова исполнила на контрольных прокатах сборной России произвольную программу с пятью четверными прыжками.

Елизавета Туктамышева выиграла серебро ЧМ-2021, но не была призером ЧР с сезона-2014/15.

На ЧР-2021 тройку призеров составили Щербакова, Валиева и Трусова.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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Источник:
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