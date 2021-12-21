Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на женские соревнования, 24-25 декабря
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге. 24 декабря женщины покажут короткие программы, 25 декабря – произвольные.
Букмекеры дают такие котировки на победу определенных фигуристок в турнире:
1. Камила Валиева – 1,30
2. Анна Щербакова – 4,50
3. Александра Трусова – 5,50
4. Елизавета Туктамышева – 8,50
5. Майя Хромых – 15,00
Камила Валиева владеет всеми мировыми рекордами в женском фигурном катании. Анна Щербакова трижды подряд побеждала на чемпионате России.
Александра Трусова исполнила на контрольных прокатах сборной России произвольную программу с пятью четверными прыжками.
Елизавета Туктамышева выиграла серебро ЧМ-2021, но не была призером ЧР с сезона-2014/15.
На ЧР-2021 тройку призеров составили Щербакова, Валиева и Трусова.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию