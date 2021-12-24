Где смотреть короткую программу у пар: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 25 декабря

С 23 по 25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге проходят соревнования.

25 декабря пары покажут произвольные программы. Лидеры короткой программы – Мишина и Галлямов.

Прямая трансляция – на сайте Первого канала. Она начнется в 15:25 по московскому времени.

В 2020 году чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Сейчас они занимают третье место.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию