Чемпионат России по фигурному катанию
Где смотреть короткую программу у пар: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 25 декабря
час назад
С 23 по 25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге проходят соревнования.
25 декабря пары покажут произвольные программы. Лидеры короткой программы – Мишина и Галлямов.
Прямая трансляция – на сайте Первого канала. Она начнется в 15:25 по московскому времени.
В 2020 году чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Сейчас они занимают третье место.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию
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