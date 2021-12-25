Где смотреть произвольную программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 25 декабря

Женщины покажут произвольные программы на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Начало произвольной – 25 декабря в 18:00 по Москве.

Тройка лидеров после короткой программы: Валиева, Щербакова, Муравьева. Изначально Муравьева занимала второе место, но потеряла балл из-за ошибки на старте.

Чемпионат России-2022 – один из определяющих стартов для будущих участников Олимпиады-2022. Его итоги повлияют на олимпийский состав России.

В женском фигурном катании только девять спортсменок претендуют на место на Олимпиаде. Софья Муравьева не проходит на международные соревнования по возрасту.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию