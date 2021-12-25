Елизавета Туктамышева
Чемпионат России по фигурному катанию
Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания
7 минут назад
Елизавета Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она набрала 224,40 балла.
Впервые Туктамышева выступила на чемпионате России в сезоне-2007/08. У нее 14 участий в турнире.
В сезоне-2012/13 она единственный раз стала чемпионкой России. Два последних сезона Туктамышева занимала седьмое место.
Туктамышева не попадает в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию с сезона-2014/15
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