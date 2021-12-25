Елизавета Туктамышева
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Елизавета Туктамышева #Чемпионат России по фигурному катанию

Туктамышева 14-й раз выступила на чемпионате России и стала рекордсменкой женского одиночного катания

7 минут назад

Елизавета Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она набрала 224,40 балла.

Впервые Туктамышева выступила на чемпионате России в сезоне-2007/08. У нее 14 участий в турнире.

В сезоне-2012/13 она единственный раз стала чемпионкой России. Два последних сезона Туктамышева занимала седьмое место.

Туктамышева не попадает в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию с сезона-2014/15

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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