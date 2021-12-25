Туктамышева не попадает в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию с сезона-2014/15

25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины показывают произвольные программы.

Елизавета Туктамышева набрала итоговые 224,40 балла. После выступления Софьи Самоделкиной она выпала из первой тройки.

После короткой программы Туктамышева занимала седьмое место (71,28). Итоговое место определится позднее, но она будет не выше четвертого места.

Последний раз Туктамышева попадала на подиум на чемпионате России в сезоне-2014/15, когда заняла второе место.

Единственная победа была в сезоне-2012/13. Тогда в тройку попали Елена Радионова и Аделина Сотникова.

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