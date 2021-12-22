Тарасова и Морозов выйдут на лед последними в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию-2022 проходит в Санкт-Петербурге. 22 декабря состоялась жеребьевка. 23 декабря – первый день соревнований.
Пары покажут короткие программы 23 декабря в 19:05 по Москве. 25 декабря они выйдут на лед с произвольными программами. Там все начнется в 15:30 по московскому времени.
Порядок стартовых номеров в короткой программе:
1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов
2. Екатерина Гейниш/Илья Миронов
3. Карина Акопова/Никита Рахманин
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
11. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
12. Евгений Тарасова/Владимир Морозов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место на ЧМ-2021. В этом сезоне они сотрудничают с Этери Тутберидзе.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – обладатели золотой медали ЧМ-2021. На прошлом чемпионате России они не вошли в тройку призеров.
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Расписание чемпионата России по фигурному катанию