Тарасова и Морозов выйдут на лед последними в короткой программе на ЧР-2022 по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию-2022 проходит в Санкт-Петербурге. 22 декабря состоялась жеребьевка. 23 декабря – первый день соревнований.

Пары покажут короткие программы 23 декабря в 19:05 по Москве. 25 декабря они выйдут на лед с произвольными программами. Там все начнется в 15:30 по московскому времени.

Порядок стартовых номеров в короткой программе:

1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов

2. Екатерина Гейниш/Илья Миронов

3. Карина Акопова/Никита Рахманин

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко

11. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

12. Евгений Тарасова/Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место на ЧМ-2021. В этом сезоне они сотрудничают с Этери Тутберидзе.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – обладатели золотой медали ЧМ-2021. На прошлом чемпионате России они не вошли в тройку призеров.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию