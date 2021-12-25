Софья Муравьева
Чемпионат России по фигурному катанию
Протест на результат Муравьевой подал «Хрустальный». Рудковская назвала это информацией из ФФККР
час назад
Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сказала: «Протест был подан господином Аксеновым из «Хрустального» [Эдуард Аксенов – заместитель начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70»], эта информация от Федерации фигурного катания России.
Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место».
Гендиректор ФФККР Александр Коган комментировал ситуацию: «У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных».
- Софья Муравьева заняла второе место после короткой программы на чемпионате России-2022 по фигурному катанию, но потеряла балл из-за задержки старта и стала третьей.
- На второе место поднялась Анна Щербакова. Она занимается в «Хрустальном».
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