Протест на результат Муравьевой подал «Хрустальный». Рудковская назвала это информацией из ФФККР

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сказала: «Протест был подан господином Аксеновым из «Хрустального» [Эдуард Аксенов – заместитель начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70»], эта информация от Федерации фигурного катания России.

Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место».

Гендиректор ФФККР Александр Коган комментировал ситуацию: «У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных».