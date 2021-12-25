Софья Муравьева
Чемпионат России по фигурному катанию
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#Софья Муравьева #Чемпионат России по фигурному катанию

Протест на результат Муравьевой подал «Хрустальный». Рудковская назвала это информацией из ФФККР

час назад

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сказала: «Протест был подан господином Аксеновым из «Хрустального» [Эдуард Аксенов – заместитель начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70»], эта информация от Федерации фигурного катания России.

Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место».

Гендиректор ФФККР Александр Коган комментировал ситуацию: «У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
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