Камила Валиева
Чемпионат России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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#Камила Валиева #Чемпионат России по фигурному катанию #Марк Кондратюк

Валиева набрала за произвольную программу больше баллов, чем получил Кондратюк. Это победитель ЧР-2022 у мужчин

вчера, 23:43

Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Она набрала на 11 баллов больше, чем ее же мировой рекорд.

Общая сумма баллов Валиевой – 283,48. За произвольную программу она получила 193,10 балла. Валиева опередила ставшую второй Трусову на 35 баллов.

У мужчин победителем ЧР-2022 стал Марк Кондратюк. Его результат в произвольной программе – 186,60. По общей сумме Кондратюк выиграл у Валиевой меньше балла – 284,37.

Валиева сказала об этом после выступления: «Думаю, он переживет».

Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала

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Источник:
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