Во сколько начало произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря

В Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря проходит чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования там проводятся с 23 по 25 декабря.

24 декабря танцевальные дуэты покажут произвольный танец. Начало выступлений – в 12:40 по московскому времени.

Лидеры после ритм-танца – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это действующие чемпионы мира по фигурному катанию.

В 2020 году победителями чемпионата России стали Александра Степанова и Иван Букин.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию