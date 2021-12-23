Чемпионат России по фигурному катанию
Во сколько начало произвольного танца на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
вчера, 23:38
В Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря проходит чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования там проводятся с 23 по 25 декабря.
24 декабря танцевальные дуэты покажут произвольный танец. Начало выступлений – в 12:40 по московскому времени.
Лидеры после ритм-танца – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это действующие чемпионы мира по фигурному катанию.
В 2020 году победителями чемпионата России стали Александра Степанова и Иван Букин.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые