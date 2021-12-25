Чемпионат России по фигурному катанию
Александра Трусова
Камила Валиева
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Александра Трусова #Камила Валиева

На чемпионат Европы по фигурному катанию отобрались Валиева и Трусова, третье место определится тренерским решением

вчера, 22:10

Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Она впервые в карьере стала чемпионкой России. Подиум:

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

26 декабря Федерация фигурного катания России объявит участниц чемпионата Европы, после которого определится состав фигуристок на Олимпиаду-2022.

Глава Александр Горшков сказал: «На чемпионат Европы поедут призеры? Решение по составу будем принимать завтра на исполкоме, не буду опережать события».

Официальный регламент гарантирует участие на ЧЕ двух первых мест чемпионата России. Третья участница определится после тренерского совета.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФФКР
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