Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

26 декабря ФФККР объявит состав на чемпионат Европы по фигурному катанию

вчера, 21:57

В Санкт-Петербурге завершились соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победила Камила Валиева, которая набрала 283,48 балла.

Валиева набрала почти на 11 баллов больше собственного мирового рекорда, но новый не будет засчитан

Последним отборочным турниром на Олимпиаду-2022 для российских фигуристок станет чемпионат Европы. Завтра Федерация фигурного катания России назовет трех участниц.

Глава Александр Горшков сказал: «На чемпионат Европы поедут призеры? Решение по составу будем принимать завтра на исполкоме, не буду опережать события».

Чемпионат Европы-2021 был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2020 году его выиграла Алена Косторная, которая не выступала на ЧР-2022 из-за травмы руки, а весь подиум заняли российские фигуристки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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