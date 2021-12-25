Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Во сколько начало произвольной программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 25 декабря

44 минуты назад

Чемпионат России по фигурному катанию-2022 проходит в Санкт-Петербурге. Место – дворец спорта «Юбилейный». 25 декабря в 18:00 там состоится произвольная программа у женщин.

Итоги ЧР-2022 повлияют на состав России на Олимпиаде-2022. Пока на чемпионате России лидирует Камила Валиева. Она же владеет всеми мировыми рекордами.

Женская произвольная программа завершает соревновательные дни на ЧР-2022. 26 декабря фигуристы выступят с показательными номерами.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

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