Чемпионат России по фигурному катанию
Во сколько начало произвольной программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 25 декабря
44 минуты назад
Чемпионат России по фигурному катанию-2022 проходит в Санкт-Петербурге. Место – дворец спорта «Юбилейный». 25 декабря в 18:00 там состоится произвольная программа у женщин.
Итоги ЧР-2022 повлияют на состав России на Олимпиаде-2022. Пока на чемпионате России лидирует Камила Валиева. Она же владеет всеми мировыми рекордами.
Женская произвольная программа завершает соревновательные дни на ЧР-2022. 26 декабря фигуристы выступят с показательными номерами.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию
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