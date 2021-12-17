Где смотреть ритм-танец в танцах на льду: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию состоится с 21 по 26 декабря. 23 декабря танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Его старт запланирован на 16:05 по московскому времени.

Соревнования доступны для показа на Первом канале. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Чемпионат России будет показан в полном объеме на сайте канала.

В телеэфире будут показаны короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.

Победителями прошлого чемпионата России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третье – Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022