Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Где смотреть ритм-танец в танцах на льду: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря

2 часа назад

Чемпионат России по фигурному катанию состоится с 21 по 26 декабря. 23 декабря танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Его старт запланирован на 16:05 по московскому времени. 

Соревнования доступны для показа на Первом канале. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

  • Чемпионат России будет показан в полном объеме на сайте канала.
  • В телеэфире будут показаны короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.
  • Победителями прошлого чемпионата России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третье – Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022

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Источник:
Гол
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