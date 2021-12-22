Синицина и Кацалапов выступят последними в ритм-танце на ЧР-2022 по фигурному катанию

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят 14-ми в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Танцевальные дуэты покажут ритм-танец 23 декабря. На следующий день состоится произвольный танец. В нем участники выступят в обратном порядке – это зависит от результатов.

Так выглядит порядок стартовых номеров в ритм-танце. Спортсмены тянули номера во время жеребьевки:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

3. Влада Павленина/Александр Алексанян

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов

5. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев

6. Александра Степанова/Иван Букин

7. Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов

8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

9. Аннабель Морозов/Андрей Багин

10. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный

11. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

12. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин

13. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев

14. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Синицина и Кацалапов пропускали ЧР-2021 из-за коронавируса. Позже они выиграли финал Кубка России, а затем попали и победили на ЧМ-2021.

В 2020 году Синицина и Кацалапов становились победителями чемпионата Европы.

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Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию