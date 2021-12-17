Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Где смотреть короткую программу у пар: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря

2 часа назад

Чемпионат России по фигурному катанию стартует 23 декабря. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге. 

Фигуристы покажут программы 23-25 декабря, а дальше состоятся показательные выступления. Место проведения – спорткомплекс «Юбилейный».

Короткая программа у пар намечена на 23 декабря в 19:05 по московскому времени. Соревнования покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

  • На сайте канала чемпионат России по фигурному катанию будет показан в полном объеме.
  • Победителями прошлого чемпионата России у пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022

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Источник:
Гол
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