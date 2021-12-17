Чемпионат России по фигурному катанию
Где смотреть короткую программу у пар: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 23 декабря
2 часа назад
Чемпионат России по фигурному катанию стартует 23 декабря. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге.
Фигуристы покажут программы 23-25 декабря, а дальше состоятся показательные выступления. Место проведения – спорткомплекс «Юбилейный».
Короткая программа у пар намечена на 23 декабря в 19:05 по московскому времени. Соревнования покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
- На сайте канала чемпионат России по фигурному катанию будет показан в полном объеме.
- Победителями прошлого чемпионата России у пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые