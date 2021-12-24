Чемпионат России по фигурному катанию
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Никита Кацалапов #Виктория Синицина

Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию. Они лидировали после ритм-танца

43 минуты назад

Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы Кацалапова. Он получил ее во время тренировки.

  • 23 декабря пара выступила с ритм-танцем и показала лучший результат на турнире – 93,61 балла.
  • 24 декабря планировалась произвольная программа. По итогам двух выступлений очки складываются и определяется победитель чемпионата.

Тренер Александр Жулин сказал, что у Кацалапова обострилась старая травма спины. Подробностей о сроках восстановления пока нет.

После снятия Синициной и Кацалопова лидерами по очкам стали Александра Степанова и Иван Букин (88,76). Чемпионат России – ключевой турнир для отбора в олимпийскую сборную. Глава Федерации фигурного катания Александр Горшков называл его первым этапом отбора на Олимпиаду, окончательный список сформируют после чемпионата Европы.

  • Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФФКР
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