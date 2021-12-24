Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию. Они лидировали после ритм-танца

Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России из-за травмы Кацалапова. Он получил ее во время тренировки.

23 декабря пара выступила с ритм-танцем и показала лучший результат на турнире – 93,61 балла.

24 декабря планировалась произвольная программа. По итогам двух выступлений очки складываются и определяется победитель чемпионата.

Тренер Александр Жулин сказал, что у Кацалапова обострилась старая травма спины. Подробностей о сроках восстановления пока нет.

После снятия Синициной и Кацалопова лидерами по очкам стали Александра Степанова и Иван Букин (88,76). Чемпионат России – ключевой турнир для отбора в олимпийскую сборную. Глава Федерации фигурного катания Александр Горшков называл его первым этапом отбора на Олимпиаду, окончательный список сформируют после чемпионата Европы.

Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию