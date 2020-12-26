Камила Валиева
Чемпионат России по фигурному катанию
фигурное катание
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#Камила Валиева #фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию

Валиева стала второй на первом для себя взрослом чемпионате России

час назад

AFLO/Global Look Press

Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию. До этого она выступала только на первенстве юниоров, где выигрывала золотую медаль.

Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла

Валиева допущена на взрослый чемпионат России, хотя ей 14 лет. В этом сезоне она участвовала и во взрослом Кубке России. Была там первой и второй на двух этапах.

Это правило не распространяется на взрослые международные соревнования. Там Валиева выступит только в следующем сезоне – пока может только в юниорах.

Взрослый чемпионат мира запланирован на март 2021 года. Чемпионат Европы и финал Гран-при отменены из-за коронавируса.

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