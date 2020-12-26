фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Дарья Павлюченко
Денис Ходыкин
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#фигурное катание #Чемпионат России по фигурному катанию #Александра Бойкова #Владимир Морозов #Дарья Павлюченко #Денис Ходыкин #Дмитрий Козловский #Евгения Тарасова

Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на чемпионате России по фигурному катанию

50 минут назад

AFLO/Global Look Press

Так выглядит тройка призеров на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях у пар:

  1. Евгения ТарасоваВладимир Морозов – 228,23
  2. Александра БойковаДмитрий Козловский – 224,99
  3. Дарья ПавлюченкоДенис Ходыкин – 221,39

Бойкова и Козловский выигрывали чемпионат России в прошлом сезоне. Они же остаются действующими чемпионами Европы.

Из-за ограничений по коронавирусу в этом сезоне состоится только чемпионат мира. Он планируется на март 2021 года.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.

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#Дарья Павлюченко
#Денис Ходыкин
#Дмитрий Козловский
#Евгения Тарасова