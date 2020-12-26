фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Владимир Морозов
Дарья Павлюченко
Денис Ходыкин
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Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на чемпионате России по фигурному катанию
50 минут назад
Так выглядит тройка призеров на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях у пар:
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 228,23
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 224,99
- Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 221,39
Бойкова и Козловский выигрывали чемпионат России в прошлом сезоне. Они же остаются действующими чемпионами Европы.
Из-за ограничений по коронавирусу в этом сезоне состоится только чемпионат мира. Он планируется на март 2021 года.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.
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