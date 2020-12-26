Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на чемпионате России по фигурному катанию

Так выглядит тройка призеров на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях у пар:

Бойкова и Козловский выигрывали чемпионат России в прошлом сезоне. Они же остаются действующими чемпионами Европы.

Из-за ограничений по коронавирусу в этом сезоне состоится только чемпионат мира. Он планируется на март 2021 года.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.