Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
Майя Хромых
#Чемпионат России по фигурному катанию #Елизавета Туктамышева #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Алена Косторная #Майя Хромых
Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря
4 часа назад
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. В первый день состоятся соревнования у мужчин, пар и танцевальных дуэтов.
Короткая программа у женщин начнется 24 декабря в 18:20 по московскому времени. Первый канал покажет ее онлайн на официальном сайте. Прямая трансляция короткой программы у женщин пройдет и в телеэфире.
Победительница прошлого чемпионата России у женщин – Анна Щербакова. Она выигрывала турнир три раза подряд, но не в Санкт-Петербурге. Чемпионат России состоится в этом городе впервые за четыре года.
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
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