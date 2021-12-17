Во сколько начало короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию, 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. В первый день состоятся соревнования у мужчин, пар и танцевальных дуэтов.

Короткая программа у женщин начнется 24 декабря в 18:20 по московскому времени. Первый канал покажет ее онлайн на официальном сайте. Прямая трансляция короткой программы у женщин пройдет и в телеэфире.

Победительница прошлого чемпионата России у женщин – Анна Щербакова. Она выигрывала турнир три раза подряд, но не в Санкт-Петербурге. Чемпионат России состоится в этом городе впервые за четыре года.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022