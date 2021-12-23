Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Где смотреть произвольный танец: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря

вчера, 23:36

24 декабря танцевальные дуэты представят произвольный танец на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге.

Прямая трансляция пройдет на сайте Первого канала. Она начнется в 12:40 по московскому времени.

  • Виктория Синицина и Никита Кацалапов – победители в ритм-танце. Они набрали 93,61 балла.
  • Соревнования на ЧР-2022 проходят с 23 по 26 декабря. Турнир проводится в Санкт-Петербурге впервые за четыре года.
  • Синицина и Кацалапов пропускали ЧР-2021 из-за коронавируса. Потом они стали чемпионами мира.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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