Чемпионат России по фигурному катанию
Где смотреть произвольный танец: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
вчера, 23:36
24 декабря танцевальные дуэты представят произвольный танец на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге.
Прямая трансляция пройдет на сайте Первого канала. Она начнется в 12:40 по московскому времени.
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов – победители в ритм-танце. Они набрали 93,61 балла.
- Соревнования на ЧР-2022 проходят с 23 по 26 декабря. Турнир проводится в Санкт-Петербурге впервые за четыре года.
- Синицина и Кацалапов пропускали ЧР-2021 из-за коронавируса. Потом они стали чемпионами мира.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые