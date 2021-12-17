Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
Майя Хромых
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#Чемпионат России по фигурному катанию #Елизавета Туктамышева #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Алена Косторная #Майя Хромых

Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря

4 часа назад

Чемпионат России по фигурному катанию запланирован на период с 21 по 26 декабря. Выступления начнутся 23 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Поэтому во всех новостях мы указываем эту дату старта соревнований.

Короткая программа у женщин состоится 24 декабря в 18:20 по московскому времени. Ее покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

  • Весь чемпионат России по фигурному катанию будет транслироваться в полном объеме на сайте Первого канала.
  • Короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления будут показаны в телеэфире.
  • Победительницей прошлого чемпионата России у женщин стала Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева, а третьей – Александра Трусова.
  • Алена Косторная пропустит турнир из-за травмы.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022

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Источник:
Гол
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#Майя Хромых