Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
Майя Хромых
#Чемпионат России по фигурному катанию #Елизавета Туктамышева #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Алена Косторная #Майя Хромых
Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
4 часа назад
Чемпионат России по фигурному катанию запланирован на период с 21 по 26 декабря. Выступления начнутся 23 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Поэтому во всех новостях мы указываем эту дату старта соревнований.
Короткая программа у женщин состоится 24 декабря в 18:20 по московскому времени. Ее покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
- Весь чемпионат России по фигурному катанию будет транслироваться в полном объеме на сайте Первого канала.
- Короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления будут показаны в телеэфире.
- Победительницей прошлого чемпионата России у женщин стала Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева, а третьей – Александра Трусова.
- Алена Косторная пропустит турнир из-за травмы.
Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые