Где смотреть короткую программу у женщин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию запланирован на период с 21 по 26 декабря. Выступления начнутся 23 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Поэтому во всех новостях мы указываем эту дату старта соревнований.

Короткая программа у женщин состоится 24 декабря в 18:20 по московскому времени. Ее покажет Первый канал. Прямую трансляцию можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Весь чемпионат России по фигурному катанию будет транслироваться в полном объеме на сайте Первого канала.

Короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления будут показаны в телеэфире.

Победительницей прошлого чемпионата России у женщин стала Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева, а третьей – Александра Трусова.

Алена Косторная пропустит турнир из-за травмы.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022