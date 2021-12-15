Даты чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в период с 23 по 26 декабря. Место соревнований – Санкт-Петербург.

Там пройдут выступления во всех видах: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду.

Это предолимпийский турнир, который повлияет на заявку сборной России на Олимпиаду в Пекине.

23 декабря пройдут три вида соревнований: короткая программа у мужчин, ритм-танец и короткая программа у пар.

24 декабря также будут три вида – произвольный танец у мужчин и в танцах на льду, а также короткая программа у женщин.

25 декабря женщины и пары покажут произвольные программы, а на следующий день запланированы показательные выступления.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге