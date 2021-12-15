Чемпионат России по фигурному катанию
Даты чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
44 минуты назад
Чемпионат России по фигурному катанию состоится в период с 23 по 26 декабря. Место соревнований – Санкт-Петербург.
Там пройдут выступления во всех видах: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду.
Это предолимпийский турнир, который повлияет на заявку сборной России на Олимпиаду в Пекине.
- 23 декабря пройдут три вида соревнований: короткая программа у мужчин, ритм-танец и короткая программа у пар.
- 24 декабря также будут три вида – произвольный танец у мужчин и в танцах на льду, а также короткая программа у женщин.
- 25 декабря женщины и пары покажут произвольные программы, а на следующий день запланированы показательные выступления.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
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