Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Во сколько начало короткой программы у пар на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря

2 часа назад

Чемпионат России по фигурному катанию запланирован на период с 21 по 26 декабря. Турнир стартует 23 декабря, его примет спорткомплекс «Юбилейный».

Короткая программа у пар начнется 23 декабря в 19:05 по московскому времени. Это третий вид программы за день.

Соревнования транслирует Первый канал, на его сайте весь чемпионат России будет доступен в полном объеме.

Победители прошлого чемпионата России среди пар – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Позже они заняли четвертое место на ЧМ-2021.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022

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