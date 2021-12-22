Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в танцах, 23-24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». 23 декабря танцевальные дуэты покажут ритм-танец, 24 декабря – произвольный танец.

Котировки букмекеров на победу отдельного дуэта:

1. Синицина/Кацалапов – 1,10

2. Степанова/Букин – 7,00

3. Загорски/Гурейро – 15,00

4. Дэвис/Смолкин – 25,00

5. Скопцова/Алешин – 35,00

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили ЧР-2021 из-за коронавируса. Позже они победили на Кубке России, потом – на ЧМ-2021.

В этом сезоне Синицина и Кацалапов стали единственным танцевальным дуэтом из России, который попал в финал Гран-при. Позже финал был отменен из-за пандемии коронавируса.

В тройку призеров на ЧР-2021 попали Степанова/Букин, Загорски/Гурейро и Скопцова/Алешин. ЧР-2022 – одно из отборочных соревнований на Олимпиаду-2022.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию