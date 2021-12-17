Во сколько начало ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию состоится с 21 по 26 декабря. Соревнования в ритм-танце начнутся 23 декабря в 16:05 по московскому времени.

Их покажет Первый канал, а на его сайте весь чемпионат России будет доступен в полном объеме.

Победители прошлого чемпионата России в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

Впервые за четыре года чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге.

На чемпионате России по фигурному катанию выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они пропускали турнир в 2020 году.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022