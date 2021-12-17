Чемпионат России по фигурному катанию
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#Чемпионат России по фигурному катанию

Во сколько начало ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию, 23 декабря

2 часа назад

Чемпионат России по фигурному катанию состоится с 21 по 26 декабря. Соревнования в ритм-танце начнутся 23 декабря в 16:05 по московскому времени. 

Их покажет Первый канал, а на его сайте весь чемпионат России будет доступен в полном объеме.

Победители прошлого чемпионата России в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

  • Впервые за четыре года чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге.
  • На чемпионате России по фигурному катанию выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они пропускали турнир в 2020 году.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию-2022

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Источник:
Гол
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