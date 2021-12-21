На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге. Его название ЧР-2022 соответствует именно 2022 году, когда пройдут все ключевые международные старты.

ФФККР уже публиковала состав участников турнира. Туда вошли все призеры ЧР-2021, который состоялся в Челябинске в декабре прошлого года.

Напоминаем всех призеров ЧР-2021:

Женщины : Щербакова, Валиева, Трусова.

: Щербакова, Валиева, Трусова. Мужчины : Коляда, Игнатов, Кондратюк.

: Коляда, Игнатов, Кондратюк. Пары : Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин.

: Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин. Танцы на льду: Степанова/Букин, Загорски/Гурейро, Скопцова/Алешин.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропускали ЧР-2021 из-за коронавируса. Они участвуют на турнире в Санкт-Петербурге. Это одни из главных фаворитов сезона в танцах на льду.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию

Расписание чемпионата России по фигурному катанию

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию