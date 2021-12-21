Чемпионат России по фигурному катанию
Михаил Коляда
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
#Чемпионат России по фигурному катанию #Михаил Коляда #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Макар Игнатов #Марк Кондратюк
На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира
13 минут назад
Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге. Его название ЧР-2022 соответствует именно 2022 году, когда пройдут все ключевые международные старты.
ФФККР уже публиковала состав участников турнира. Туда вошли все призеры ЧР-2021, который состоялся в Челябинске в декабре прошлого года.
Напоминаем всех призеров ЧР-2021:
- Женщины: Щербакова, Валиева, Трусова.
- Мужчины: Коляда, Игнатов, Кондратюк.
- Пары: Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин.
- Танцы на льду: Степанова/Букин, Загорски/Гурейро, Скопцова/Алешин.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропускали ЧР-2021 из-за коронавируса. Они участвуют на турнире в Санкт-Петербурге. Это одни из главных фаворитов сезона в танцах на льду.
Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию
Расписание чемпионата России по фигурному катанию
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