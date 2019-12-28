Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась

На такой результат повлияли и проблемы у их соперниц. От бывших чемпионок ждали спада, но все получилось намного хуже. С прошлого чемпионата мира прошло меньше года, но в женском фигурном катании все официально изменилось. Загитова, Медведева, Константинова, Самодурова – их выступление в этом сезоне оказалось таким крахом, что в таблице они выпадают даже за пределы второго эшелона.

Медведева снялась с ЧР, но были ли у нее шансы?

Давайте объективно: Евгении Медведевой в этом сезоне не было даже в финале Гран-при, чтобы считать выступление хотя бы сколько-нибудь успешным. На чемпионате России она шла только пятой после короткой программы – там, где еще запрещены четверные прыжки (поэтому и маленькие разрывы по баллам). Медведева откатала максимум, выглядела хорошо – но и этого для побед сейчас мало. Потом она снялась с произвольной.

Медведева не виновата, что получилась проблема с ботинком. Она настраивается на прогресс и совсем не хочет прекращения выступлений. Но ключевой вывод такой: это будет только в будущем. Из ее выступления в эфире Первого канала больше важны такие слова об изучении четверных прыжков: «Честно говоря, я продвинулась. Прогресс идет не так быстро, как я ожидала и хотела бы. Но прогресс есть. Настало время себя совершенствовать».