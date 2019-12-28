Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
Ключевые результаты чемпионата России в женском одиночном фигурном катании (полные – здесь):
1. Анна Щербакова – 261,87
2. Алена Косторная – 259,83
3. Александра Трусова – 226,34
4. Елизавета Туктамышева – 204,63
…
9. Софья Самодурова – 192,08
…
13. Станислава Констанинова – 180,34
Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова – все они еще в прошлом сезоне порвали взрослых конкуренток на чемпионате России, но тогда сами были юниорками. Юный возраст не позволял поездку на международные соревнования, где доминировали Загитова, Медведева и Самодурова. Уже первый взрослый сезон бывших юниорок ожидаемо показал, что молодежь намного сильнее. Они снова опередили всех в России, а потом поедут и на Европу.
На такой результат повлияли и проблемы у их соперниц. От бывших чемпионок ждали спада, но все получилось намного хуже. С прошлого чемпионата мира прошло меньше года, но в женском фигурном катании все официально изменилось. Загитова, Медведева, Константинова, Самодурова – их выступление в этом сезоне оказалось таким крахом, что в таблице они выпадают даже за пределы второго эшелона.
Медведева снялась с ЧР, но были ли у нее шансы?
Давайте объективно: Евгении Медведевой в этом сезоне не было даже в финале Гран-при, чтобы считать выступление хотя бы сколько-нибудь успешным. На чемпионате России она шла только пятой после короткой программы – там, где еще запрещены четверные прыжки (поэтому и маленькие разрывы по баллам). Медведева откатала максимум, выглядела хорошо – но и этого для побед сейчас мало. Потом она снялась с произвольной.
Медведева не виновата, что получилась проблема с ботинком. Она настраивается на прогресс и совсем не хочет прекращения выступлений. Но ключевой вывод такой: это будет только в будущем. Из ее выступления в эфире Первого канала больше важны такие слова об изучении четверных прыжков: «Честно говоря, я продвинулась. Прогресс идет не так быстро, как я ожидала и хотела бы. Но прогресс есть. Настало время себя совершенствовать».
Загитова взяла паузу в карьере, а перед этим проиграла финал Гран-при
Перед стартом чемпионата России по фигурному катанию мелькала необычная новость: в Красноярске так и не сняли плакаты с Алиной Загитовой. Именно через нее анонсировали и продвигали турнир, куда приехали все лучшие фигуристки из женского катания. Приехали все, а самой Загитовой там не оказалось. Еще за месяц до старта Загитова объявила о паузе в карьере.
Реальный уровень Загитовой показал финал Гран-при. Там она успешно исполнила короткую программу (второе место), но в произвольной сказался уровень соперниц: Загитова осталась шестой из шести. Да, она и сама откатала программу с ошибками, но и без них вряд ли была бы даже близко к призовой тройке. Сейчас Загитова отдыхает и катается в шоу. Конкурировать с бывшими юниорками она пока не готова.
Последний успех Самодуровой – тот самый чемпионат Европы
В январе 2019-го у Софьи Самодуровой случился сенсационный успех на чемпионате Европы. Тогда она обыграла всех конкуренток (даже Алину Загитову) и взяла золото. Все это происходило на фоне шестого места в чемпионате России. Она поехала на Европу только третьим номером, но в итоге добилась максимального успеха.
Больше Самодурова в призы не попадала, а на новом чемпионате России она заняла только девятое место. Ее опередили Синицына, Фролова, Гулякова и Шульская – они даже не мелькали на соревнованиях уровня чемпионата Европы, а теперь опережают чемпионку.
Константинова проиграла вообще всем
Станислава Константинова на прошлом чемпионате мира: четвертое место, выступила лучше Загитовой и Самодуровой. Станислава Константинова на этом чемпионате мира: 13-е место, сумма баллов ниже одной произвольной у Щербаковой. Год назад Константинова показала высший уровень по собственным достижениям, а сейчас скатилась во второй десяток.
Есть надежда на Туктамышеву, но сейчас не потянула и она
Елизавета Туктамышева больше остальных взрослых фигуристок продвинулась в изучении четверных прыжков. На тренировках уже хорошо получался четверной тулуп – так, что Туктамышева вставила его в произвольную программу на чемпионате России. Вышло неудачно – от этого и не случилось вообще никакой борьбы за призовую тройку.
У Туктамышевой есть реальная перспектива и шанс на прогресс, но и она в этом сезоне пока безоговорочно проигрывает юным конкуренткам по сумме баллов. Перенесет такие четверные на реальные старты – тогда и ждем интриги. Пока же просто четвертое место, на которое не повлияли даже серьезные ошибки в прокате Трусовой.