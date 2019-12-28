фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
Софья Самодурова
Александра Трусова
Станислава Константинова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Александра Трусова #Алина Загитова #Евгения Медведева #Алена Косторная #Елизавета Туктамышева #Анна Щербакова #Софья Самодурова #Станислава Константинова

Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась

28 декабря 2019, 18:59
Александр Плеханов

Софья Самодурова, Евгения Медведева, Алина Загитова – они доминировали в прошлом сезоне.

Ключевые результаты чемпионата России в женском одиночном фигурном катании (полные – здесь):

1. Анна Щербакова – 261,87

2. Алена Косторная – 259,83

3. Александра Трусова – 226,34

4. Елизавета Туктамышева – 204,63

9. Софья Самодурова – 192,08

13. Станислава Констанинова – 180,34

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова – все они еще в прошлом сезоне порвали взрослых конкуренток на чемпионате России, но тогда сами были юниорками. Юный возраст не позволял поездку на международные соревнования, где доминировали Загитова, Медведева и Самодурова. Уже первый взрослый сезон бывших юниорок ожидаемо показал, что молодежь намного сильнее. Они снова опередили всех в России, а потом поедут и на Европу.

На такой результат повлияли и проблемы у их соперниц. От бывших чемпионок ждали спада, но все получилось намного хуже. С прошлого чемпионата мира прошло меньше года, но в женском фигурном катании все официально изменилось. Загитова, Медведева, Константинова, Самодурова – их выступление в этом сезоне оказалось таким крахом, что в таблице они выпадают даже за пределы второго эшелона.

Медведева снялась с ЧР, но были ли у нее шансы?

Давайте объективно: Евгении Медведевой в этом сезоне не было даже в финале Гран-при, чтобы считать выступление хотя бы сколько-нибудь успешным. На чемпионате России она шла только пятой после короткой программы – там, где еще запрещены четверные прыжки (поэтому и маленькие разрывы по баллам). Медведева откатала максимум, выглядела хорошо – но и этого для побед сейчас мало. Потом она снялась с произвольной.

Медведева не виновата, что получилась проблема с ботинком. Она настраивается на прогресс и совсем не хочет прекращения выступлений. Но ключевой вывод такой: это будет только в будущем. Из ее выступления в эфире Первого канала больше важны такие слова об изучении четверных прыжков: «Честно говоря, я продвинулась. Прогресс идет не так быстро, как я ожидала и хотела бы. Но прогресс есть. Настало время себя совершенствовать».

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Загитова взяла паузу в карьере, а перед этим проиграла финал Гран-при

Перед стартом чемпионата России по фигурному катанию мелькала необычная новость: в Красноярске так и не сняли плакаты с Алиной Загитовой. Именно через нее анонсировали и продвигали турнир, куда приехали все лучшие фигуристки из женского катания. Приехали все, а самой Загитовой там не оказалось. Еще за месяц до старта Загитова объявила о паузе в карьере.

Реальный уровень Загитовой показал финал Гран-при. Там она успешно исполнила короткую программу (второе место), но в произвольной сказался уровень соперниц: Загитова осталась шестой из шести. Да, она и сама откатала программу с ошибками, но и без них вряд ли была бы даже близко к призовой тройке. Сейчас Загитова отдыхает и катается в шоу. Конкурировать с бывшими юниорками она пока не готова.

Последний успех Самодуровой – тот самый чемпионат Европы

В январе 2019-го у Софьи Самодуровой случился сенсационный успех на чемпионате Европы. Тогда она обыграла всех конкуренток (даже Алину Загитову) и взяла золото. Все это происходило на фоне шестого места в чемпионате России. Она поехала на Европу только третьим номером, но в итоге добилась максимального успеха.

Больше Самодурова в призы не попадала, а на новом чемпионате России она заняла только девятое место. Ее опередили Синицына, Фролова, Гулякова и Шульская – они даже не мелькали на соревнованиях уровня чемпионата Европы, а теперь опережают чемпионку.

Константинова проиграла вообще всем

Станислава Константинова на прошлом чемпионате мира: четвертое место, выступила лучше Загитовой и Самодуровой. Станислава Константинова на этом чемпионате мира: 13-е место, сумма баллов ниже одной произвольной у Щербаковой. Год назад Константинова показала высший уровень по собственным достижениям, а сейчас скатилась во второй десяток. 

Есть надежда на Туктамышеву, но сейчас не потянула и она

Елизавета Туктамышева больше остальных взрослых фигуристок продвинулась в изучении четверных прыжков. На тренировках уже хорошо получался четверной тулуп – так, что Туктамышева вставила его в произвольную программу на чемпионате России. Вышло неудачно – от этого и не случилось вообще никакой борьбы за призовую тройку.

У Туктамышевой есть реальная перспектива и шанс на прогресс, но и она в этом сезоне пока безоговорочно проигрывает юным конкуренткам по сумме баллов. Перенесет такие четверные на реальные старты – тогда и ждем интриги. Пока же просто четвертое место, на которое не повлияли даже серьезные ошибки в прокате Трусовой.

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Все фото: AFLO/Global Look Press
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