Медведева рассказала о снятии с ЧР: сломался ботинок, выступит на показательных, выбрала музыку на следующий сезон

История снятия с произвольной программы

«Такие ситуации для спортсменов обычно не проблема, такое случается в повседневной жизни. Ботинок сломался, поменяли пару, встала на новый – несколько дней, потом работаешь дальше. Такая форс-мажорная ситуация со мной произошла впервые. На одной из официальных тренировок я упала с прыжка, так как просто сломался ботинок.

Потом в экстренном порядке попытались найти новую пару, не нашлось моей модели и размера. Нашли что-то приближенное, сменили лезвие, перекинули на другие ботинки, вернули его на старые, придумали шнуровку, заматывали скотчем – на вчерашний день хватило. Я сделала все возможное, все, что могла сделать.

Речи о снятии не шло до сегодняшней утренней тренировки, на которой я присутствовала и поняла, что с коньком совсем все плохо. К сожалению, ботинкам нет еще месяца. Никто не предвидел такой ситуации. Такое случается, это не катастрофа, но не за один день до начала серьезных соревнований. За один день – это огромная проблема и неудача.

Было бы выступление опасным для здоровья? Боюсь, что да. Наверное, этим и мотивировалось мое решение. Для меня это сложно и глубоко неприятно. Знаю, как меня ждали, что я в прекрасной форме. Да, это было бы опасно для меня. Брайан (Орсер, тренер Медведевой – прим. ред.) переживает. Конечно, он все это время был со мной. Даже сегодня утром мы пытались найти решение».