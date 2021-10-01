Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой

Шоу «Ледниковый период» стартует 2 октября 2021 года. Многие детали по участникам и их выступлению в первой серии известны уже сейчас. Съемки стартовали еще 28 сентября. В этом материале собрано все основное по старту нового сезона.

Главное:

Где смотреть? Первый канал покажет премьерную серию 2 октября в 17:35 по московскому времени. Остальные выпуски тоже будут на Первом канале.

Какой формат? Пары составляются из приглашенных звезд и спортсменов (бывших и действующих). Они показывают номера на заданную тему, потом получают оценки за технику и артистизм.

Как выставляются оценки? «Ледниковый период» – проект, где каждое выступление по-прежнему оценивается по системе из шести баллов. В современном фигурном катании эта система давно поменялась.