Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
Шоу «Ледниковый период» стартует 2 октября 2021 года. Многие детали по участникам и их выступлению в первой серии известны уже сейчас. Съемки стартовали еще 28 сентября. В этом материале собрано все основное по старту нового сезона.
Главное:
Где смотреть? Первый канал покажет премьерную серию 2 октября в 17:35 по московскому времени. Остальные выпуски тоже будут на Первом канале.
Какой формат? Пары составляются из приглашенных звезд и спортсменов (бывших и действующих). Они показывают номера на заданную тему, потом получают оценки за технику и артистизм.
Как выставляются оценки? «Ледниковый период» – проект, где каждое выступление по-прежнему оценивается по системе из шести баллов. В современном фигурном катании эта система давно поменялась.
Кто ведет? Алина Загитова и Алексей Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Это долго было под вопросом, но с прошлого сезона все осталось без изменений.
Какие судьи? Татьяна Тарасова возглавляет жюри – здесь все сохраняется уже много лет. Максим Траньков и Татьяна Навка будут постоянными членами жюри. Еще по двум судьям возможны перемены в каждом выпуске.
Кто участвует? Среди участников выделяется фигуристка Евгения Медведева. Формально она еще не завершила профессиональную карьеру – обещала принять решение после этого сезона.
Первый канал заранее показал все пары проекта. Вот они:
- Екатерина Боброва – Макар Запорожский
- Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев
- Татьяна Волосожар – Федор Федотов
- Оксана Домнина – Кирилл Зайцев
- Наталья Забияко – Никита Пресняков
- Дарья Мельникова – Максим Маринин
- Евгения Медведева – Даня Милохин
- Агата Муцениеце – Александр Энберт
- Анна Старшенбаум – Роман Костомаров
- Янина Студилина – Виталий Новиков
- Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников
- Яна Хохлова – Гела Месхи
- Аглая Шиловская – Максим Шабалин
- Аделина Сотникова – ?
Дава выбыл из проекта из-за операции на руке. Но Сотникова остается там без него
Фигуристка Аделина Сотникова – чемпионка Олимпиады-2014. Это первая в истории России обладательница золотой медали Олимпиады. Планировалось, что в «Ледниковом периоде» она выступит в роли участницы. Партнером заявлен Дава (блогер и рэпер с более 13 миллионов подписчиков в инстаграме).
За несколько дней до старта проекта Сотникова выложила пост в инстаграме: «До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнеру скорейшего выздоровления. Уверена, что все будет хорошо». Позже сам Дава подтвердил, что ему предстоит операция на руке. Поэтому в проекте его не будет.
В официальном анонсе «Ледникового периода» Сотникова прямо сейчас обозначена без партнера. Пока известно, что в первом выпуске шоу Сотникова заняла место одного из сменных членов жюри. Для нее ведутся поиски нового партнера, поэтому Сотникова продолжит участие в проекте. Ее продюсер говорила, что рассматривались даже Сергей Лазарев и Niletto.
Напоминаем: в 2016 году Сотникова выигрывала «Ледниковый период» в паре с Александром Соколовским.
Милохин + Медведева – пока самая яркая пара проекта. Они уже заставили всех волноваться падением на тренировке
Евгения Медведева – участница шоу «Ледниковый период». Даже этот факт уже стал одним из самых обсуждаемых моментов осени в фигурном катании. Медведева не входит в сборную России в олимпийский сезон, а весь прошлый год пропустила из-за травмы и болезни. Карьеру она пока не завершает, но уже занимается сторонними проектами.
Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?
Даня Милохин (тиктокер, блогер, музыкант, 3,3 миллиона подписчиков в инстаграме) в детстве занимался хоккеем. Это помогло ему во время дебюта в «Ледниковом периоде». В январе 2021 года Милохин уже просился в сборную России по хоккею. Просил подписчиков привлечь внимание лайками, но тогда его позвали только в школу ФХР «Красная машина Юниор».
На критику приглашения Милохина даже пришлось философски отвечать Ягудину. Часть его интервью Sport24: «Да, это другое поколение. Да, может быть, у них нет глубоких познаний литературы и других школьных предметов, которые мы знали наизусть. Они другие. Надо принять их такими, какие они есть. И у них есть какая-то внутренняя свобода».
У пары уже было серьезное падение, которое Милохин объяснил волнением. Медведева тоже защищала его в интервью и говорила, что все ошибаются. По итогам съемок Милохин уже назвал их с Медведевой красотками, а заодно показал в инстаграме кадры из первого номера. Посмотреть его можно во время премьерного показа шоу:
Пока пара Медведевой и Милохина – это самый обсуждаемый дуэт. Сами они тоже разогревают общественность отдельными вбросами. Например, показывали видео, где Милохин носит Медведеву на руках. Милохин уже пошутил, что на проекте хотел бы предстать с Медведевой в роли мужа и жены. Но решать подобное все равно ей.
Загитова уже взяла интервью у Медведевой. После скандального юбилея «Самбо-70»
Мы подробно разбирали ситуацию между Медведевой и Загитовой. Их столкнул Ренат Лайшев, когда рассказал о московской речи Медведевой. Именно Медведева была ведущей на юбилейном вечере «Самбо-70». Загитова наблюдала за этим из зрительного зала. Позже она выкладывала в инстаграм посты, где показывала работу над дикцией.
На «Ледниковом периоде» складывается обратная ситуация. Там Загитова – привычная ведущая, а Медведева впервые выступает в роли участницы. Формат шоу предусматривает постоянные интервью после прокатов. Поэтому Загитова уже взяла интервью у Медведевой и Милохина. И перепутала слова во время вопроса – фото и объяснение есть в материале «СЭ».
Яркого конфликта между Загитовой и Медведевой нет. Их взаимодействие в проекте прояснял Илья Авербух: «У каждой в этом проекте своя роль. Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт».
Реакция Алексея Ягудина была в похожем стиле: «Мне абсолютно все равно, что у них там происходит. На это не надо обращать внимание».
За кем еще следить?
Ксения Бородина могла участвовать еще в прошлом сезоне «Ледникового периода», но тогда отказалась. Сослалась на недостаток времени для тренировок. Теперь же Бородина выложила вот такие кадры выступления с Дмитрием Соловьевым. И подписала с извинением: «Сейчас это часть моей жизни, поэтому контент будет такой».
Никита Пресняков живет в напряженном графике, который показывал еще в середине сентября. Тренировки и съемки «Ледникового периода», репетиции в театре, стримы на твиче, подготовка альбома группы и монтаж клипов. В таком ритме Пресняков планирует работать до конца этого года. Его опыт на льду перед проектом – умение кататься кругами по одному месту.
Максим Траньков совмещает постоянную работу в жюри «Ледникового периода» и тренировки с профессиональной парой Тарасова/Морозов (они в группе Тутберидзе). Еще одна интрига – участие в проекте его жены Татьяны Волосожар. Из-за этого Траньков даже отдельно прояснил, что будет строго судить все выступления – без поблажек для жены.
Отдельно надо следить за всем, что происходит вокруг Евгении Медведевой. Она все больше интегрируется в работу с Первым каналом. Параллельно с «Ледниковым периодом» Медведева дебютировала в роли комментатора в паре с Александром Гришиным. Это произошло на соревнованиях Гран-при юниоров в Гданьске.