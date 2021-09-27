Алина Загитова
Максим Траньков
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#Алина Загитова #Максим Траньков

Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей

2 часа назад

Алина Загитова и Алексей Ягудин объявлены ведущими шоу «Ледниковый период». Состав ведущих сохранился из прошлого сезона.

Новый сезон шоу «Ледниковый период» стартует 2 октября. Время начала премьерного выпуска – 17:35 по московскому времени.

Среди участников заявлена Евгения Медведева. Медведева и Загитова не входят в состав сборной России по фигурному катанию в олимпийском сезоне, но официально не завершали карьеру.

На «Ледниковом периоде» заявлен судьей Максим Траньков – один из тренеров пары Тарасова/Морозов. Его жена Татьяна Волосожар будет участницей проекта. Траньков будет совмещать тренерскую работу и участие в проекте.

Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин

Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным

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Источник:
Официальный сайт Первого канала
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