Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей
Алина Загитова и Алексей Ягудин объявлены ведущими шоу «Ледниковый период». Состав ведущих сохранился из прошлого сезона.
Новый сезон шоу «Ледниковый период» стартует 2 октября. Время начала премьерного выпуска – 17:35 по московскому времени.
Среди участников заявлена Евгения Медведева. Медведева и Загитова не входят в состав сборной России по фигурному катанию в олимпийском сезоне, но официально не завершали карьеру.
На «Ледниковом периоде» заявлен судьей Максим Траньков – один из тренеров пары Тарасова/Морозов. Его жена Татьяна Волосожар будет участницей проекта. Траньков будет совмещать тренерскую работу и участие в проекте.
Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным