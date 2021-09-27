Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным

Первый канал расширил анонс нового сезона шоу «Ледниковый период». Теперь официально известны пары, которые будут участвовать в проекте.

Напоминаем: звезды и спортсмены объединяются друг с другом, чтобы показывать номера на льду. Полный список участников мы публиковали тут.

Первый канал пишет на официальном сайте, что пары будут такими:

Екатерина Боброва – Макар Запорожский

Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев

Татьяна Волосожар – Федор Федотов

Оксана Домнина – Кирилл Зайцев

Наталья Забияко – Никита Пресняков

Дарья Мельникова – Максим Маринин

Евгения Медведева – Даня Милохин

Агата Муцениеце – Александр Энберт

Аделина Сотникова – Давид Манукян

Анна Старшенбаум – Роман Костомаров

Янина Студилина – Виталий Новиков

Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников

Яна Хохлова – Гела Месхи

Аглая Шиловская – Максим Шабалин

Евгения Медведева официально не завершала профессиональную карьеру в фигурном катании. Она пообещала принять решение после этого сезона. В состав сборной России по фигурному катанию Медведева не попадает.

Алина Загитова будет ведущей проекта «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. С прошлого сезона все осталось без изменений.

Милохин публиковал в инстаграме такое видео с тренировки: