Евгения Медведева
Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным
2 часа назад
Первый канал расширил анонс нового сезона шоу «Ледниковый период». Теперь официально известны пары, которые будут участвовать в проекте.
Напоминаем: звезды и спортсмены объединяются друг с другом, чтобы показывать номера на льду. Полный список участников мы публиковали тут.
Первый канал пишет на официальном сайте, что пары будут такими:
- Екатерина Боброва – Макар Запорожский
- Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев
- Татьяна Волосожар – Федор Федотов
- Оксана Домнина – Кирилл Зайцев
- Наталья Забияко – Никита Пресняков
- Дарья Мельникова – Максим Маринин
- Евгения Медведева – Даня Милохин
- Агата Муцениеце – Александр Энберт
- Аделина Сотникова – Давид Манукян
- Анна Старшенбаум – Роман Костомаров
- Янина Студилина – Виталий Новиков
- Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников
- Яна Хохлова – Гела Месхи
- Аглая Шиловская – Максим Шабалин
Евгения Медведева официально не завершала профессиональную карьеру в фигурном катании. Она пообещала принять решение после этого сезона. В состав сборной России по фигурному катанию Медведева не попадает.
Алина Загитова будет ведущей проекта «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. С прошлого сезона все осталось без изменений.
Милохин публиковал в инстаграме такое видео с тренировки:
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