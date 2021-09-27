Евгения Медведева
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#Евгения Медведева

Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным

2 часа назад

Первый канал расширил анонс нового сезона шоу «Ледниковый период». Теперь официально известны пары, которые будут участвовать в проекте.

Напоминаем: звезды и спортсмены объединяются друг с другом, чтобы показывать номера на льду. Полный список участников мы публиковали тут.

Первый канал пишет на официальном сайте, что пары будут такими:

  • Екатерина Боброва – Макар Запорожский
  • Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев
  • Татьяна Волосожар – Федор Федотов
  • Оксана Домнина – Кирилл Зайцев
  • Наталья Забияко – Никита Пресняков
  • Дарья Мельникова – Максим Маринин
  • Евгения Медведева – Даня Милохин
  • Агата Муцениеце – Александр Энберт
  • Аделина Сотникова – Давид Манукян
  • Анна Старшенбаум – Роман Костомаров
  • Янина Студилина – Виталий Новиков
  • Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников
  • Яна Хохлова – Гела Месхи
  • Аглая Шиловская – Максим Шабалин

Евгения Медведева официально не завершала профессиональную карьеру в фигурном катании. Она пообещала принять решение после этого сезона. В состав сборной России по фигурному катанию Медведева не попадает.

Алина Загитова будет ведущей проекта «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. С прошлого сезона все осталось без изменений.

Милохин публиковал в инстаграме такое видео с тренировки:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Первого канала
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