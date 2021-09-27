Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
Первый канал опубликовал такой список участников шоу «Ледниковый период»:
Спортсмены: Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Наталья Забияко, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Оксана Домнина, Яна Хохлова, Татьяна Волосожар, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Максим Маринин, Александр Энберт.
Звезды: Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова, Агата Муцениеце, Ксения Бородина, Даня Милохин, Дава, Никита Пресняков, Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи, Федор Федотов.
Спортсмены и звезды объединятся в пары, которые будут соревноваться между собой.
Евгения Медведева впервые участвует в шоу «Ледниковый период». Sport24 писал, что Алексей Ягудин и Алина Загитова останутся ведущими шоу в новом сезоне.
Премьера нового сезона состоится 2 октября 2021 года. Первый канал покажет премьерный выпуск шоу в 17:30 по московскому времени.
Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным