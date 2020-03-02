Аделина Сотникова
фигурное катание
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#Аделина Сотникова #фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру. Она не выступала с декабря 2015-го

02 марта, 10:29

imago sportfotodienst/Global Look Press

Достижения Аделины Сотниковой в фигурном катании:

  • Золото Олимпиады в Сочи
  • Два серебра чемпионатов Европы
  • Золото ЧМ среди юниоров
  • Четыре золота на чемпионате России

В сезоне-2015/16 (первом после Олимпиады) Сотникова уже не показала результат. На чемпионате России в декабре 2015-го она заняла только шестое место. Медведева, Радионова, Погорилая, Цурская, Сотскова – эти фигуристки были выше. Сотникову включили в заявку сборной на международные турниры только в качестве запасной. Дальше профессионально она уже не выступала.

ТАСС цитирует программу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», где Сотникова рассказала о завершении карьеры. Вот главные слова: «Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой». Там же Сотникова поблагодарила фанатов и рассказала, что фигурная история не закончена. Причина завершения – проблемы со здоровьем.

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