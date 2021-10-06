Аделина Сотникова
Ледниковый период
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#Аделина Сотникова #Ледниковый период

Олимпийская чемпионка Сотникова ушла из «Ледникового периода». Она так и не нашла нового партнера

11 часов назад

Аделина Сотникова завершила участие в этом сезоне шоу «Ледниковый период». Напоминаем: перед стартом проекта травму руки получил ее партнер Дава.

Из-за травмы Дава отказался от «Ледникового периода». Все это время велись поиски нового партнера для Сотниковой. В первом выпуске она была членом жюри.

Продюсер Сотниковой Анастасия IVKA рассказала в интервью «Стархиту»: «Мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идет, ребята ежедневно тренируются. Да и мы сами уже потратили достаточно много времени на поиски, увы, безуспешно».

Сотникова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Она побеждала на Олимпиаде в Сочи в женских одиночных соревнованиях.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Стархит»
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