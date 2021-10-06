Аделина Сотникова
Ледниковый период
Олимпийская чемпионка Сотникова ушла из «Ледникового периода». Она так и не нашла нового партнера
11 часов назад
Аделина Сотникова завершила участие в этом сезоне шоу «Ледниковый период». Напоминаем: перед стартом проекта травму руки получил ее партнер Дава.
Из-за травмы Дава отказался от «Ледникового периода». Все это время велись поиски нового партнера для Сотниковой. В первом выпуске она была членом жюри.
Продюсер Сотниковой Анастасия IVKA рассказала в интервью «Стархиту»: «Мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идет, ребята ежедневно тренируются. Да и мы сами уже потратили достаточно много времени на поиски, увы, безуспешно».
Сотникова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Она побеждала на Олимпиаде в Сочи в женских одиночных соревнованиях.
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