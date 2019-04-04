ЧМ-2019 (фигурное катание)
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Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин
#фигурное катание
Турсынбаеву выгоняли из московских школ, а потом она первой в мире сделала четверной прыжок. Космос
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
#Алина Загитова
Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра
#Евгения Медведева