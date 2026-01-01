ЧМ-2019 (фигурное катание)

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Фигурное катание
Загитова впервые в карьере выиграла ЧМ по фигурному катанию. Медведева – третья
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Фигурное катание
«Стыдно. Простите». Мужская фигурка – провал
#ЧМ-2019 (фигурное катание)
Фигурное катание
ЧМ по фигурному катанию, короткая программа: Загитова выиграла, Медведева не попала в тройку
#Алина Загитова