Алина Загитова
ЧМ-2019 (фигурное катание)
Евгения Медведева
Софья Самодурова
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#Алина Загитова #Евгения Медведева #ЧМ-2019 (фигурное катание) #Софья Самодурова

ЧМ по фигурному катанию, короткая программа: Загитова выиграла, Медведева не попала в тройку

20 марта 2019, 17:38

Сейчас проходит чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. В короткой программе участвовали три спортсменки из России. Алина Загитова стала недосягаемой с 82,08 балла, следом за ней расположились Каори Сакамото из Японии (76,86) и фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96). 

Евгения Медведева заняла четвертое место с результатом 74,23. Софья Самодурова финишировала девятой (70,42). 

Все наши фигуристки оптимистично высказались по своим выступлениям. «Прокатом я довольна. Очень тепло встречала публика. Мне очень нравится здесь выступать, здесь всегда поддерживают», – цитирует Загитову ТАСС.  

«Я выполнила все свои мечты как спортсменка – побывала на Олимпиаде, по два раза выиграла все. Люди мечтают попасть на Игры, а я абсолютно счастлива. То, что я делаю сейчас, делаю для себя, родных, публики, истории фигурного катания», – отметила в интервью ТАСС Медведева.  

«Когда с тренерами посмотрели итоговый протокол, то были удовлетворены. Все было сделано на высшем уровне, как я и хотела. Так что прокатом довольна», – рассказала Самодурова в эфире «Матч ТВ».  

Произвольные программы у женщин запланированы на 22 марта.

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