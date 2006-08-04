Софья Муравьева

Дата рождения
4 августа 2006 г.
Тренер
Евгений Плющенко
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Фигурное катание
Юниорка Муравьева попала в список запасных на чемпионат Европы. Федерация объяснила это ошибкой в дате рождения
#Софья Муравьева
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Протест на результат Муравьевой подал «Хрустальный». Рудковская назвала это информацией из ФФККР
#Софья Муравьева
Фигурное катание
С Муравьевой сняли балл за задержку старта. Щербакова вышла на второе место
#Софья Муравьева
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Акатьева