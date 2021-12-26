Софья Муравьева
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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#Софья Муравьева #Чемпионат Европы по фигурному катанию

Юниорка Муравьева попала в список запасных на чемпионат Европы. Федерация объяснила это ошибкой в дате рождения

2 часа назад

26 декабря исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной на чемпионат Европы. В этот список попала Софья Муравьева, которая стала первой запасной:

скриншот с сайта ФФККР

Чуть позже Федерация рассказала об ошибке: Муравьева не поедет на чемпионат Европы из-за возрастных ограничений. Заявление ФФККР:

«Фигуристка Софья Муравьева, заявленная в качестве запасной на чемпионат Европы в Таллинн, по возрасту не сможет участвовать в европейском первенстве, так как родилась в августе 2006 года. В списке участников чемпионата России была допущена ошибка с месяцем рождения спортсменки – июнь вместо августа».

На международные соревнования допускаются 15-летние фигуристы с датой рождения до 1 июля текущего года. Муравьевой в августе исполнилось 15 лет.

На соревнованиях внутри России разрешено участие с 14 лет. Муравьева заняла шестое место на взрослом чемпионате России.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 16 января.

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Источник:
ФФККР
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