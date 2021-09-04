фигурное катание
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#фигурное катание

Жилина сделала три четверных прыжка и выиграла этап Гран-при в Кошице. Весь подиум – 🇷🇺

04 сентября, 18:38

В Кошице завершился этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. 

Его выиграла ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая в произвольной программе исполнила три четверных прыжка. Ей 13 лет.

1. 🇷🇺 Вероника Жилина – 216,92.

2. 🇷🇺 Софья Муравьева – 208,25.

3. 🇷🇺 Аделия Петросян – 201, 21.

  • Гран-при в Кошице – третий в сезоне, но первый для российских фигуристок. Они не участвовали в двух соревнованиях в Куршевеле.
  • После короткой программы первые четыре места заняли фигуристки из России. Лидер – Софья Муравьева (72,52 балла).
  • С 15 по 18 сентября соревнования пройдут в Красноярске.
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Источник:
Гол.ру
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