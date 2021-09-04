Жилина сделала три четверных прыжка и выиграла этап Гран-при в Кошице. Весь подиум – 🇷🇺

В Кошице завершился этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Его выиграла ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая в произвольной программе исполнила три четверных прыжка. Ей 13 лет.

1. 🇷🇺 Вероника Жилина – 216,92.

2. 🇷🇺 Софья Муравьева – 208,25.

3. 🇷🇺 Аделия Петросян – 201, 21.