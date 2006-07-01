Кирилл Сарновский

Дата рождения
1 июля 2006.
Тренеры
Евгений Плющенко, Дмитрий Михайлов.
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Материалы
Материалы
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
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