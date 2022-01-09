Чемпионат Европы по фигурному катанию
Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию-2022
3 часа назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 состоится в Таллине. Он пройдет перед Олимпиадой-2022. По итогам ЧЕ-2022 определится олимпийский состав России.
Первый канал проведет прямую трансляцию всех соревнований на ЧЕ-2022. Онлайн можно следить за турниром по ссылке. 16 января фигуристы покажут показательные выступления.
В 2021 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Алена Косторная (женщины) и Дмитрий Алиев (мужчины) становились чемпионами Европы в 2020-м. Они пропускают турнир.
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые