Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию-2022

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 состоится в Таллине. Он пройдет перед Олимпиадой-2022. По итогам ЧЕ-2022 определится олимпийский состав России.

Первый канал проведет прямую трансляцию всех соревнований на ЧЕ-2022. Онлайн можно следить за турниром по ссылке. 16 января фигуристы покажут показательные выступления.

В 2021 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Алена Косторная (женщины) и Дмитрий Алиев (мужчины) становились чемпионами Европы в 2020-м. Они пропускают турнир.

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

Даты проведения чемпионата Европы по фигурному катанию-2022