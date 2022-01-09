Чемпионат Европы по фигурному катанию
Даты проведения чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
6 часов назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине. Это главный январский турнир перед Олимпиадой-2022.
Официально ЧЕ-2022 проходит с 10 по 16 января. Соревнования проводятся с 12 по 15 января. 16 января состоятся показательные выступления.
В составе России выступят по три участника в каждом виде программы. Полностью заявку можно посмотреть тут.
По итогам чемпионата Европы определится окончательный состав России на Олимпиаду.
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде
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