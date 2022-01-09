Даты проведения чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине. Это главный январский турнир перед Олимпиадой-2022.

Официально ЧЕ-2022 проходит с 10 по 16 января. Соревнования проводятся с 12 по 15 января. 16 января состоятся показательные выступления.

В составе России выступят по три участника в каждом виде программы. Полностью заявку можно посмотреть тут.

По итогам чемпионата Европы определится окончательный состав России на Олимпиаду.

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде