Чемпионат Европы по фигурному катанию
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию

Даты проведения чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

6 часов назад

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022 пройдет в Таллине. Это главный январский турнир перед Олимпиадой-2022.

Официально ЧЕ-2022 проходит с 10 по 16 января. Соревнования проводятся с 12 по 15 января. 16 января состоятся показательные выступления.

В составе России выступят по три участника в каждом виде программы. Полностью заявку можно посмотреть тут.

По итогам чемпионата Европы определится окончательный состав России на Олимпиаду.

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде

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Источник:
Гол
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