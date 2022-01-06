Чемпионат Европы по фигурному катанию
Олимпиада-2022
Габриэла Пападакис
Гийом Сизерон
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#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Олимпиада-2022 #Габриэла Пападакис #Гийом Сизерон

Пападакис и Сизерон пропустят ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они готовятся к Олимпиаде

3 часа назад

Танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию.

Федерация ледовых видов спорта Франции называет причиной желание избежать заражения коронавирусом. Сейчас дуэт готовится к олимпийскому турниру.

ЧЕ-2022 пройдет с 10 по 16 января 2022 года. Олимпиада-2022 стартует 4 февраля. Пападакис и Сизерон – соперники русского дуэта Синицина/Кацалапов.

Пападакис и Сизерон имеют четыре золотые медали чемпионатов мира, пять золотых медалей чемпионатов Европы и серебро Олимпиады-2018.

Синицина и Кацалапов едут на ЧЕ-2022 по фигурному катанию. Они снимались с чемпионата России

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Федерации ледовых видов спорта Франции
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